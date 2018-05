Wolfsburger Abstiegskampf : VfL-Coach Labbadia glaubt an Rettung und will Ruhe

Trainer Bruno Labbadia vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg setzt vor dem letzten Liga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr) bewusst auf Ruhe.

von dpa

10. Mai 2018, 14:09 Uhr

«Wir wollen bewusst kein Trara», sagte Labbadia. Anders als in der Vorwoche vor dem 1:4 bei RB Leipzig verzichtete der Tabellen-16. in dieser Woche auf ein Kurz-Trainingslager. Besondere Aktionen sind nicht mehr geplant, das Training findet nur noch nicht-öffentlich statt. «Es ist nicht so, dass man die Spieler noch mal zumüllt», sagte Labbadia. Der Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015 benötigt gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC einen Punkt, um zumindest den direkten Abstieg zu verhindern.

Nach einem Training am Donnerstagmorgen gab Labbadia seinem Team bewusst bis Freitagmittag frei. «Es gibt jetzt noch mal fast einen ganzen Tag zur Erholung. Es ist auch wichtig, den Nachmittag noch mal mit den Familien zu verbringen», sagte Labbadia, der fest an die Rettung seines Clubs glaubt. «Ich kenne solche Situationen. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich konnte diese Situationen eigentlich immer meistern. Ich glaube fest daran, dass wir das packen.»

Wolfsburg muss am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln am Samstag auf Riechedly Bazoer verzichten. Der 21 Jahre alte niederländische Mittelfeldspieler muss am Montag am Meniskus operiert werden. «Bazoer hat Knieprobleme. Er hat zuletzt noch mal versucht, ob es vielleicht doch geht. Das ging nicht», sagte Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag.

Zudem ist der Einsatz von Daniel Didavi und Ignacio Camacho unsicher. Beide trainierten am Donnerstag erstmals in dieser Woche mit der Mannschaft. «Da müssen wir jetzt abwarten, wie sie darauf reagieren», sagte Labbadia. Marcel Tisserand und Victor Osimhen fehlen am Samstag zudem sicher.