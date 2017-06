French Open : Viertelfinal-Aus für Titelverteidiger Djokovic

vergrößern 1 von 10 Foto: Petr David Josek 1 von 10



















Titelverteidiger Novak Djokovic ist bei den French Open im Viertelfinale gescheitert. Der Serbe musste sich in Paris dem Österreicher Dominic Thiem unerwartet deutlich mit 6:7 (5:7), 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Damit verpasste Djokovic das mit großer Spannung erwartete Halbfinal-Duell mit Rafael Nadal. Der Spanier hatte zuvor in seinem Viertelfinale von der Verletzung seines Landsmannes Pablo Carreno Busta profitiert. Der 25-Jährige musste beim Stand von 6:2, 2:0 aus Sicht von Nadal wegen einer Bauchmuskelzerrung passen. Nadal trifft nun auf Thiem, gegen den er zuletzt im Viertelfinale von Rom verloren hatte.

Die Partie zwischen Nadal uns Busta auf dem Court Suzanne Lenglen dauerte lediglich 51 Minuten. Nadal strebt beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event seinen zehnten Titel an.

«Das war sicher nicht die Art und Weise, wie ich das Spiel gewinnen wollte», sagte Nadal. «Vor allem, weil er ein guter Freund ist.» Dass er bislang in Paris kaum gefordert wurde und in allen fünf Partien insgesamt erst 22 (!) Spiele abgegeben hat, wollte Nadal weder als Vor- noch als Nachteil werten. «Was zählt, ist, dass ich hier im Halbfinale stehe. Das war mein Ziel und darüber bin sehr glücklich.»

Nadal hatte die Begegnung gegen Carreno Busta wie schon alle anderen Spiele zuvor in Paris von Beginn an im Griff. Dem Mallorquiner gelang ein schnelles Break, auch ein eigener Aufschlagverlust brachte ihn nicht aus der Ruhe. Nach nur 31 Minuten hatte der spanische Sandplatzkönig den ersten Abschnitt gewonnen.

Carreno Busta verschwand danach zur Behandlung in der Kabine, kam nach rund zehn Minuten aber noch einmal zurück. Doch nach zwei weiteren schnellen Spielen für Nadal musste die Nummer 21 der Welt doch passen. Nadal steht damit zum 25. Mal in seiner Tennis-Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Allein in Paris hat der seit Samstag 31-Jährige zehn Mal die Vorschlussrunde erreicht.

Turnier-Tableau Herren

Turnier-Tableau Damen

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 13:49 Uhr