SSC Palmberg : SSC Schwerin feiert ersten Sieg in der Champions-League

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat nach fünfjähriger Pause den ersten Sieg in der Champions League gefeiert.

von Gert glaner

18. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Das Team von Trainer Felix Koslowski bezwang am Dienstagabend in der heimischen Palmberg Arena den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano nach 91 Spielminuten mit 3:0 (36:34, 25:19, 25:22) und wahrte damit die Chance auf den Einzug in die nächste Runde.

Die Gastgeberinnen lieferten gegen das italienische Starensemble eine beeindruckende Vorstellung ab. Schon der erste Abschnitt war an Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende hatten die Schwerinerinnen nach 41 Minuten das bessere Ende für sich. Mit dem Satzgewinn im Rücken war Koslowskis Team auch in der Folge spielbestimmend. Beste SSC-Spielerin war McKenzie Adams.

Zum Auftakt der Gruppenspiele hatten die Mecklenburgerinnen am 20. November beim polnischen Vizemeister LKS Commercecon Lódz mit 1:3 (18:25, 23:25, 25:14, 17:25) das Nachsehen. Dritter Vorrunden-Gegner der Schwerinerinnen im Pool D ist Savino Del Bene Scandicci. Das erste Spiel zwischen beiden Vertretungen findet am 23. Januar 2019 in Italien statt. Der deutsche Rekordmeister hatte in den vergangenen Jahren auf eine Teilnahme an der Königsklasse aus sportlichen und finanziellen Gründen verzichtet.

Die Champions League wird in dieser Saison mit einem geänderten Modus ausgetragen. Von den 20 Mannschaften kommen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen ins Viertelfinale.