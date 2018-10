Volleyball : Kroatin Beta Dumančić kehrt zum SSC Palmberg zurück

Vertretung für Marie Schölzel: Der Volleyball-Meister Schwerin begrüßt eine alte Bekannte in ihren Reihen.

von dpa

02. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Beta Dumančić schlägt in der kommenden Saison wieder für den deutschen Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin auf. Die 27 Jahre alte Kroatin soll Nationalspielerin Marie Schölzel vertreten, die nach einem Bänderriss und einem Haarriss im Sprunggelenk noch längere Zeit ausfallen wird. «Wir wissen noch immer nicht genau, wie schwerwiegend Maries Verletzung ist und wie lange sie tatsächlich ausfallen wird. Beta ist dafür die absolut perfekte Lösung», sagte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard am Dienstag. Mittelblockerin Beta Dumančić spielte bereits in der vergangenen Saison für den SSC, hatte den Verein aber im Sommer verlassen. «Dass sie noch keinen anderen Vertrag unterschrieben hatte, war für uns jetzt ein Glücksfall», sagte Burkard.