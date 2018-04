Volleyball : SSC gewinnt erstes Finalspiel

In einem hart umkämpften Match gegen Stuttgart entscheiden die Schwerinerinnen den 5. Satz mit 15:12 für sich und gehen in der Finalserie in Führung.

von svz.de

21. April 2018, 22:24 Uhr

Perfekter Start in die Finalserie der Volleyball-Bundesliga: In einem hart umkämpften Duell gegen Allianz MTV Stuttgart behält der SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 die Oberhand.

Nachdem gleich der erste Satz verloren ging (21:25), kämpften sich die SSC-Mädels zurück und drehten das Spiel zu ihren Gunsten (jeweils 25:22). Doch auch das Heimteam aus Stuttgart biss auf die Zähne und erzwang mit dem 25:21 aus seiner Sicht den 5 Satz. Hier wog das Spiel hin und her, wobei das Team um SSC-Trainer Felix Koslowski das bessere Ende für sich hatte.

Das Finale der Volleyball-Bundesliga wird im Play-off-Modus Best of Five gespielt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister. Die zweite Begegnung findet am kommenden Mittwochabend in Schwerin statt.

