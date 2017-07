Volleyball : SSC: Luna übernimmt für Lenka

vergrößern 1 von 1 Foto: SSC 1 von 1

Der Weggang von Libera Lenka Dürr nach Rumänien war für den SSC Palmberg Schwerin ein schmerzhafter Verlust. Gefüllt wird die Lücke nun mit einer Wunschspielerin des Vereins: Die Italienerin Luna Carocci , die gestern ihren 29. Geburtstag feierte, kommt für ein Jahr zum Rekordmeister – aus Rumänien, wo sie für eine Saison in Bukarest spielte.

„Luna hat hier große Fußstapfen zu füllen, das wird nicht ganz einfach für sie“, weiß SSC-Chefcoach Felix Koslowski, vertraut aber ganz auf das Können seiner neuen Libera: „Sie ist eine sehr gute Spielerin mit großen Erfahrungen auf hohem Niveau.“

Und dem Willen, sich als würdige Nachfolgerin zu beweisen: „Ich fühle mich sehr geehrt, die neue Libera des SSC zu werden. Ich bin sicher, ein Team zu finden, das die Erfolge der vorigen Saison wiederholen oder sogar noch toppen will und kann. Ich bin bereit dafür!“, so Luna Carocci.

Seit 2008 spielte die Libera bei sechs verschiedenen Vereinen (u. a. Arsizio, Piacenza) der italienischen A1-Liga. 2011 wurde sie in die Nationalmannschaft berufen. Nach einer Saison bei Azerrail Baku (2012/13) und dem kürzlich abgelaufenen Spieljahr in Bukarest ist der SSC ihre dritte Auslandsstation. Schwerin wurde ihr aus zuverlässiger Quelle wärmstens empfohlen: „Maren Fromm (bis zu ihrer Hochzeit Ende Juni bekanntlich Maren Brinker – d. A.), mit der ich gemeinsam in Montichiari gespielt habe, hat über alles beim SSC sehr gut gesprochen. Sie sagte, dass Trainer und Staff eine sehr gute Arbeit machen und der SSC ein sehr vertrauenswürdiger Club ist.“ Carocci wird Mitte August zum Beginn der Saisonvorbereitung zum SSC stoßen.

von Kathrin Wittwer

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:00 Uhr