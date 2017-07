Bis 2020 : Wagner verlängert Vertrag bei 1899 Hoffenheim

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Charisius 1 von 2

Wagner war im vergangenen Sommer vom SV Darmstadt 98 in den Kraichgau gewechselt und bis zum Nationalspieler und Confederations-Cup-Gewinner mit der DFB-Auswahl aufgestiegen. «Sandro ist ein starker Typ, einer der vorangeht und durch seine Leistungen und sein Auftreten unser Spiel in der vergangenen Saison entscheidend mitgeprägt hat», sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen in der Clubmitteilung über den noch urlaubenden Wagner.

Der Angreifer und dreimalige Nationalspieler hatte vergangene Saison elf Tore erzielt. Trainer Julian Nagelsmann lobte: «Er beschäftigt die Gegner, er treibt an, er bringt Emotionen ins Spiel und ist auch in der Kabine eine wichtige Persönlichkeit.»

