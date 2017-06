Europameisterschaften in Kiew : Wasserspringer Hausding holt Silber vom Ein-Meter-Brett

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

In einem spannenden Dreikampf vom Ein-Meter-Brett sicherte sich der Europameister von 2014 mit 419,80 Punkten Silber. Der ukrainische Lokalmatador Ilia Kwascha konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen (431,75). Für ihn war es der siebte Titel seit 2008 in dieser Disziplin. Bronze ging an den Franzosen Matthieu Rosset (412,95), der 2015 den Titel gewonnen hatte. Stephan Feck (Leipzig) belegte Rang sieben (367,70).

Ergebnisse

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 18:28 Uhr