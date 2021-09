Tennis-Grand-Slam-Turnier : 15. Sieg in Serie: Zverev bei US Open im Viertelfinale

Ein Jahr nach seiner traumatischen Final-Niederlage gegen den Österreicher Dominic Thiem spielt Alexander Zverev bei den US Open weiter groß auf. Noch zwei Erfolge fehlen zum erneuten Endspiel.

New York | Mit seinem 15. Sieg nacheinander ist Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in das Viertelfinale der US Open eingezogen. Gegen den Südtiroler Jannik Sinner gewann der 24 Jahre alte Hamburger am Montag nach einem vor allem im dritten Satz nervenaufreibenden Schlagabtausch 6:4, 6:4, 7:6 (9:7). „Das Match war auf einem hohen Niveau, er ist ein Wahnsinn...

