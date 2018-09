Sport live im TV am 22. September 2018 : TV-Planer: 3. Liga live - Karlsruher SC gegen KFC Uerdingen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 22. September 2018.

von Christopher Bredow

22. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 22. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im TV und Live-Stream: Karlsruher SC - KFC Uerdingen live

Auf Eurosport ist am Samstag Motorradsport live zu sehen. Ab 9 Uhr zeigt der Sportsender die freien Trainings und Qualifyings vor dem Großen Preis von Aragón in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im TV und Livestream auf eurosport.de. Auch Sport1 hat am Samstag Motorsport live im Angebot. Ab 11 Uhr laufen auf Sport1 die ADAC Formel 4, das ADAC TCR Germany, das ADAC GT Masters und der Porsche Carrera Cup live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Alle Motorsportklassen absolvieren ihre Rennen am Hockenheimring. Die DTM macht derweil in Spielberg Halt. Sat.1 überträgt ab 13 Uhr die DTM live im Free-TV und Stream auf sat1.de.

Auf den dritten Programmen der ARD laufen am Samstag drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Livestream. Ab 14 Uhr zeigt der NDR das Spiel der Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig live, im WDR und SWR ist die Partie des Karlsruher SC gegen KFC Uerdingen live zu sehen und der BR überträgt die Begegnung des TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden live.

Am Samstagabend zeigt der RBB ab 22 Uhr Boxen live. Dann sind die Kämpfe von Jack Culcay vs. Rafael Bejaran und Tyron Zeuge vs. Cheiikh Dioum live zu sehen. Sat.1 überträgt ab 23 Uhr Kickboxen live im Free-TV. Die Kämpfe von Michael Smolik vs. Enver Sljivar und Marie Lang vs. Rebeka Szendrei werden live übertragen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 22. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

9 und 12.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Aragón - Moto3-Klasse live (Freies Training und Qualifying)" Eurosport, 9.45 und 13.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Aragón - MotoGP-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

ab 10 Uhr: "Tischtennis-EM live im Stream" Eurosport, 10.45 und 15.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Aragón - Moto2-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

11 und 17.15 Uhr: "Motorsport live: ADAC Formel 4 live - 1. und 2. Rennen am Hockenheimring" Sport1, 12 Uhr: "Motorsport live: ADAC TCR Germany live - 1. Rennen am Hockenheimring"

13 Uhr: "DTM live: Rennen in Spielberg live" NDR, 14 Uhr: "3. Liga live: Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig live"

14 Uhr: "3. Liga live: Karlsruher SC gegen KFC Uerdingen live" BR, 14 Uhr: "3. Liga live: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden live"

14 Uhr: "Regionalliga Nordost live: Lok Leipzig gegen Germania Halberstedt live" Sport1, 15 Uhr: "Motorsport live: ADAC GT Masters live - 1. Rennen am Hockenheimring"

16.15 Uhr: "Motorsport live: Porsche Carrera Cup live - 1. Rennen am Hockenheimring" RBB, 22 Uhr: "Boxen live: Jack Culcay vs. Rafael Bejaran und Tyron Zeuge vs. Cheikh Dioum live"

23 Uhr: "Kickboxen live: Michael Smolik vs. Enver Sljivar und Marie Lang vs. Rebeka Szendrei live" Eurosport, 23 Uhr: "Major League Soccer live: New York Red Bulls gegen Toronto FC live"