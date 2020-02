DRV : 7er-Rugbyteam gewinnt erstes World-Challenger-Turnier

Das deutsche 7er-Rugbyteam hat das erste Turnier der neuen World-Rugby-Challenger-Serie gewonnen.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Februar 2020, 07:42 Uhr

In Vina del Mar siegte die DRV-Auswahl vor Hongkong, Japan und Gastgeber Chile, teilte der Deutsche Rugby-Verband mit. Das Team reist nun weiter nach Uruguay, wo in Montevideo das zweite Sevens-Challenger-Turnier ansteht. In dieser Serie wird der Aufsteiger in die Sevens World Series ermittelt.