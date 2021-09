Deutsche Eishockey Liga : Adler Mannheim gewinnen DEL-Prestigeduell mit Kölner Haien

Titelkandidat Adler Mannheim hat das Eishockey-Traditionsduell mit den Kölner Haien für sich entschieden und seine Erfolgsserie fortgesetzt.

Mannheim | Vor 7659 Zuschauern sicherten sich die Mannheimer von Trainer Pavel Gross mit dem 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) den sechsten Sieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga. Jordan Szwarz (12. Minute) und Andrew Desjardins (35.) trafen am Donnerstagabend für die Adler, die nur zum Auftakt in Straubing unterlegen gewesen waren. Nationalstürmer Markus Eisens...

