Eishockey : Adler reagieren auf Gross-Aussagen: „Respektlosigkeit“

Trainer Pavel Gross ist nach Aussagen zu Corona-Maßnahmen beim Eishockey-Club Adler Mannheim in die Kritik geraten.

Mannheim | „Diese persönlichen Aussagen von Pavel Gross in einer Pressekonferenz des Clubs sind eine Respektlosigkeit gegenüber den Werten des Clubs und des Managements - und letztlich auch mir persönlich gegenüber, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe“, sagte Adler-Gesellschafter Daniel Hopp dem „Mannheimer Morgen“. Hintergrund ist, dass Gross am So...

