US Open : Allein in New York: Gojowczyk ohne Coach im Achtelfinale

Ohne Trainer ist er nach New York gereist, ins Hauptfeld schaffte er es mit drei Siegen in der Qualifikation. Nun hat Peter Gojowczyk bei den US Open für eine Überraschung gesorgt - und eine Premiere.

New York | Mit einem lauten Jubelschrei feierte Peter Gojowczyk sein erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier und den größten Preisgeldscheck seiner Karriere. „Ich versuche einfach, alles zu genießen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte der deutsche Tennisprofi nach seinem 3:6, 6:3, 6:1, 6:4 in der dritten Runde...

