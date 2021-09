American Football : Amon-Ra St. Brown freut sich auf sein Debüt in der NFL

Der deutsche American-Football-Profi Amon-Ra St.

New York | Brown geht unaufgeregt in sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga NFL. Er habe in der Vorbereitung mit den Detroit Lions bereits drei Testspiele bestritten, sagte der 21-Jährige bei Sport1: „Mein erstes offizielles Spiel wird dadurch auch nicht so crazy, wie man vielleicht denkt.“ Dennoch freut sich der Ballempfänger auf das Heimspiel am Son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.