Olympia : Auch Joppich scheitert: Alle Florettfechter draußen

Auch die deutschen Florett-Fechter kommen bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht über das Achtelfinale hinaus. Die letzten Medaillenhoffnungen ruhen dennoch auf den Säbel-Herren.

Chiba | Die deutschen Fechter drohen bei den Olympischen Spielen zum zweiten Mal nacheinander leer auszugehen. Nach dem sie 2016 in Rio de Janeiro erstmals seit 36 Jahren ohne Medaille geblieben waren, haben sie in Tokio nun nur noch zwei Chancen, eine erneute Nullnummer zu verhindern. Routinier Peter Joppich präsentierte sich im Florett-Einzel am Montag z...

