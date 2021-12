Basketball : BBL: Sechs in Quarantäne - Chemnitz-Spiel abgesagt

Wenige Stunden vor dem Beginn ist das Spiel der Niners Chemnitz gegen die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga abgesagt worden.

Chemnitz | Als Grund nannten die Sachsen die Anordnung von Quarantäne für sechs Spieler durch das Gesundheitsamt Chemnitz. Ein Niners-Profi war vergangene Woche positiv getestet worden, am Montag trat ein weiterer Fall auf. Weitere Testergebnisse liegen laut Club-Angaben noch nicht vor. Das Spiel hätte am Mittwochabend um 20.30 Uhr beginnen sollen. Über das C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.