Olympia : BMX-Freestylerin Lessmann zuversichtlich: „Alles möglich“

Trotz ihres Schlüsselbeinbruchs vor knapp zwei Monaten peilt die deutsche BMX-Freestylerin Lara Lessmann bei den Olympischen Spielen eine vordere Platzierung an.

Koto City | „Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, bei Olympia ist alles möglich. Ich werde nicht aufgeben und trotzdem um eine Medaille kämpfen“, sagte die 21-Jährige aus Berlin am Samstag nach ihrem sechsten Rang in den Setzlisten-Läufen. „Vielleicht ist das Glück diesmal auf meiner Seite.“ Die neun Teilnehmerinnen gehen im Finale am Sonntag (3.10 Uhr MESZ) in ...

