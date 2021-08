Sommerspiele in Tokio : Bach: Russische Athleten haben Anspruch auf Olympia-Start

IOC-Präsident Thomas Bach hat den Start einer großen Auswahl russischer Athleten bei Olympia in Tokio erneut verteidigt.

Lausanne | „Sie haben sich allen Qualifikationen und den entsprechenden Tests unterworfen, wie auch alle anderen Athleten, die hier teilnehmen. Deswegen haben sie auch den Anspruch, entsprechend behandelt zu werden“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees der Deutschen Presse-Agentur. An der Teilnahme russischer Sportler an den Sommerspielen in ...

