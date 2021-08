Radklassiker : Bei Eschborn-Frankfurt 16 Tour-de-France-Teams dabei

Beim deutschen Straßenrad-Klassiker Eschborn-Frankfurt sind in diesem Jahr 16 Teams am Start, die im Juni und Juli bei der Tour de France dabei waren.

Frankfurt am Main | Über dieses Teilnehmerfeld für den Renntag am 19. September informierten die Organisatoren. Dabei sind unter anderen das deutsche Team Bora-hansgrohe oder die niederländische Equipe Jumbo-Visma. Die Veranstalter erhoffen sich ein hochkarätiges Feld, weil das 190 Kilometer lange Rennen diesmal nur eine Woche vor dem WM-Straßenrennen in Belgien ausge...

