Turnier in Rumänien : Beide deutschen Teams erreichen Finale der Tischtennis-EM

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Die deutschen Tischtennis-Nationalteams erhielten vor der Mannschafts-EM in Rumänien mehrere prominente Absagen. Trotzdem stehen beide Teams jetzt im Finale.

Strada Uzinei Electrice, Cluj Napoca 400375 | Bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien spielen beide deutschen Mannschaften am Sonntag um den Titel. Die Männer besiegten im Halbfinale das Überraschungsteam aus Dänemark mit 3:0 und treffen jetzt im Endspiel auf Russland (Sonntag, 15.00 Uhr). Die Frauen setzten ihren unerwarteten Siegeszug bereits am Vormittag beim 3:1-Erfolg gegen Portugal fort....

