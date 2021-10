Möglicher Hörmann-Nachfolger : Bericht: 14 Verbände für Weikert als DOSB-Chef

14 Spitzenverbände haben sich laut eines Medienberichtes in einem Brief für die Wahl von Thomas Weikert als DOSB-Präsident ausgesprochen.

Frankfurt am Main | Das Schreiben richtete sich nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ an Ingo Weiss, der Sprecher der Spitzenverbände und Mitglied in der Findungskommission ist. Im Dezember sollen ein Nachfolger von Alfons Hörmann als DOSB-Chef sowie das gesamte Präsidium neu gewählt werden. Der 59 Jahre alte Weikert war Präsident des deutschen Tischtennis-Verbandes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.