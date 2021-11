Skispringen : „Besser geht's kaum“: Geiger in Gelb nach Finnland

Karl Geiger ist in Form. In der winterlichen Kälte Russlands bewahrt der Allgäuer die Nerven - und verteidigt das Gelbe Trikot. In seiner derzeitigen Form wird er auch in Finnland und auf dem Weg zur Tournee ein Sieganwärter sein.

Nizhny Tagil | Die Coolness von Karl Geiger beeindruckte sogar Deutschlands bisher letzten Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald. Nach dem zweiten Platz des Oberstdorfers in Nischni Tagil lobte der 47-Jährige in seiner Funktion als Fernsehexperte: „Ich glaube, dass der das gar nicht mitkriegt, ob es schneit oder windet.“ Geiger hatte zuvor bei widrigen Windbe...

