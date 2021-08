Corona-Pandemie : Biathlet Lesser zum Fall Geschke: „Es ist mega beschissen“

Der deutsche Biathlet Erik Lesser fühlt mit Radprofi Simon Geschke, der sich bei den Olympischen Spielen in Tokio für rund eine Woche in Quarantäne begeben musste.

Peking | „Ich würde ungern in Simon Geschkes Haut stecken, keine Frage, es ist mega beschissen“, sagte Lesser der Deutschen Presse-Agentur. Der 33 Jahre alte Wintersportler verwies aber darauf, dass es anderen Menschen in der Pandemie und diesem konkreten Fall auch nicht besser gehe. „Menschen in kleinen Wohnungen, die in Quarantäne sind, können auch nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.