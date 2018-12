Sport live im TV am 14. Dezember 2018 : TV-Planer: Biathlon live - Herren-Sprint in Hochfilzen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 14. Dezember 2018.

von Sportredaktion

14. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 14. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon live im TV und Live-Stream: Herren-Sprint in Hochfilzen live

Das ZDF und Eurosport übertragen am Freitag Wintersport live im Fernsehen. Ab 12 Uhr ist zunächst das Super-G der Herren im Ski alpin live im Free-TV zu sehen. Ab 14 Uhr zeigen beide Sender Biathlon live im TV und Live-Stream. Beim Weltcup in Hochfilzen geht es für die Herren auf den zehn Kilometer langen Sprint. In der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport kann Biathlon live im Stream gesehen werden.

Auf Sport1 wird am Freitag die Darts-WM live im TV und Livestream auf sport1.de übertragen. Bereits ab 13 Uhr können die Spiele in der ersten und zweiten Runde live mitverfolgt werden. Wie Sie die Darts-WM live im TV und Stream sehen können, lesen Sie hier. Auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra und im kostenpflichtigen Eurosport-Player läuft am Freitag die Bundesliga live. Ab 19.30 Uhr kann das Spiel des 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 14. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

ZDF/Eurosport, 12 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Val Gardena - Super-G der Herren"

12 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Val Gardena - Super-G der Herren" Sport1, 13.30, 20 und 23.30 Uhr: "Darts-WM live: 1. und 2. Runde in London live"

13.30, 20 und 23.30 Uhr: "Darts-WM live: 1. und 2. Runde in London live" ZDF/Eurosport, 14 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Sprint der Herren live (10 Kilometer)"

14 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Sprint der Herren live (10 Kilometer)" Eurosport, 17.45 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Engelberg - Qualifikation live"

17.45 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Engelberg - Qualifikation live" Eurosport 2 HD Xtra, 19.30 Uhr: "Bundesliga live: 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg live"