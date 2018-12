Sport live im TV am 16. Dezember 2018 : TV-Planer: Biathlon live - Staffeln in Hochfilzen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 16. Dezember 2018.

von Sportredaktion

16. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 16. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon live im TV und Live-Stream: Staffeln in Hochfilzen live

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 16. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 9.45 und 12.45 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Alta Badia - Riesenslalom Herren live (1. und 2. Lauf)"

9.45 und 12.45 Uhr: "Ski alpin live: Weltcup in Alta Badia - Riesenslalom Herren live (1. und 2. Lauf)" ZDF, ab 10.15 Uhr: "Wintersport live: Ski alpin (Riesenslalom Herren), Rodeln, Skispringen (Damen), Bob und Eisschnelllauf live"

ab 10.15 Uhr: "Wintersport live: Ski alpin (Riesenslalom Herren), Rodeln, Skispringen (Damen), Bob und Eisschnelllauf live" Sky Sport News HD, 10.45 Uhr: "Fußball-Talk: Wontorra live"

10.45 Uhr: "Fußball-Talk: Wontorra live" Sport1, 11 Uhr: "Fußball-Talk: Doppelpass live"

11 Uhr: "Fußball-Talk: Doppelpass live" ZDF/Eurosport, 11.05 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Staffel der Damen live (4x6 Kilometer)"

11.05 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Staffel der Damen live (4x6 Kilometer)" Sport1, 13.30 und 20.45 Uhr: "Darts-WM 2019 live: 1. und 2. Runde in London live"

13.30 und 20.45 Uhr: "Darts-WM 2019 live: 1. und 2. Runde in London live" ZDF, 13.55 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Staffel der Herren live (4x7,5 Kilometer)"

13.55 Uhr: "Biathlon live: Weltcup in Hochfilzen - Staffel der Herren live (4x7,5 Kilometer)" Sport1, 15 Uhr: "Basketball live: BBL mit FC Bayern München gegen Alba Berlin live"

15 Uhr: "Basketball live: BBL mit FC Bayern München gegen Alba Berlin live" ZDF/Eurosport, 15.30 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Engelberg - Einzelspringen live"

15.30 Uhr: "Skispringen live: Weltcup in Engelberg - Einzelspringen live" Sport1, 16.45 Uhr: "Eishockey live: DEL mit Kölner Haie gegen Eisbären Berlin live"

16.45 Uhr: "Eishockey live: DEL mit Kölner Haie gegen Eisbären Berlin live" ProSieben Maxx, 18.55 Uhr: "NFL live: Indianapolis Colts gegen Dallas Cowboys live"

18.55 Uhr: "NFL live: Indianapolis Colts gegen Dallas Cowboys live" Eurosport, 19.45 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - Scottish Open live (Finale)"

19.45 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - Scottish Open live (Finale)" ProSieben Maxx, 22.10 Uhr: "NFL live: Pittsburgh Steelers gegen New England Patriots live"