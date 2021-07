Olympia : Bogenschütze Unruh bei Olympia - Kroppen raus

Bogenschütze Florian Unruh steht bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb im Achtelfinale.

Koto City | Der 28-Jährige vom SSC Fockbek/SV Dauelsen qualifizierte sich am Dienstag mit einem 7:3-Erfolg in der zweiten Runde gegen den jungen Südkoreaner Je-Deok Kim für den Finaltag. Zum Auftakt hatte sich der Ehemann von Deutschlands Top-Bogenschützin Lisa Unruh gegen Arif Dwi Pangestu aus Indonesien mit 6:2 durchgesetzt. In der Runde der besten 16 trifft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.