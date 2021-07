Olympia : Bogenschütze Unruh in Tokio im Viertelfinale

Bogenschütze Florian Unruh schießt im Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele weiter um eine Medaille.

Koto City | Der 28-Jährige vom SSC Fockbek/SV Dauelsen gewann sein Achtelfinale gegen den Kanadier Crispin Duenas in Tokio mit 6:2. „Wenn ich weiterhin so schieße, habe ich sehr gute Chancen“, sagte der Ehemann von Deutschlands Top-Bogenschützin Lisa Unruh, der mit drei Pfeilen in die Zehn gestartet war. Jetzt sei alles möglich. In der Runde der besten Acht tr...

