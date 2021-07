Olympia : Bogenschützin Kroppen im Sechzehntelfinale

Bogenschützin Michelle Kroppen ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb mühelos in das Sechzehntelfinale eingezogen.

Koto City | Die 25-Jährige vom SV GutsMuths Jena setzte sich in Japan in der ersten Runde mit 6:0 gegen die Ukrainerin Lidija Sitschennikowa durch. Die Weltranglisten-Siebte, die in Berlin lebt, hatte bei den Sommerspielen im Team-Wettbewerb mit Charline Schwarz und Lisa Unruh bereits die Bronzemedaille gewonnen. ...

