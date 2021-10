Saisonabschluss : Bogenschützin Unruh gewinnt Weltcupfinale – Kroppen Dritte

Lisa Unruh hat beim Weltcupfinale der Bogenschützen für einen überraschenden Saisonabschluss gesorgt.

Yankton | Die 33 Jahre alte Berlinerin landete in Yankton im US-Bundesstaat South Dakota als erste deutsche Bogenschützin den Sieg mit dem Recurve-Bogen. „Es hat endlich wirklich gepasst: Nicht nur gewonnen und dabei ein dummes Gefühl gehabt. Ich habe toll geschossen, toll getroffen und gewonnen – was will man mehr?“, sagte die Silbermedaillengewinner der Ol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.