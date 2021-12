NBA : Boston Celtics gewinnen knapp gegen Philadelphia 76ers

Wieder mit Dennis Schröder auf dem Platz haben die Boston Celtics ihr Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers knapp gewonnen.

Boston | Der Basketball-Nationalspieler hatte am Sonntag beim Sieg gegen die Toronto Raptors wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, war beim 88:87 am Mittwochabend (Ortszeit) aber wieder dabei und steuerte 13 Punkte bei. Jayson Tatum hatte 26 Punkte und 16 Vorlagen für die Celtics. Auch andere deutsche Profis in der NBA verbuchten Siege mit ihren Teams. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.