Major-Turnier : British Open: Starker Auftakt für Marcel Siem

Dem deutschen Golfprofi Marcel Siem ist bei den 149.

Sandwich | British Open ein starker Auftakt gelungen. An seinem 41. Geburtstag spielte Siem auf dem Par-70-Kurs des traditionsreichen Royal St George's Golf Club eine 67er-Runde. Seine deutschen Kollegen landeten am ersten Tag des Golf-Major-Turniers in Sandwich in der englischen Grafschaft Kent weiter hinten. Marcel Schneider benötigte 73 Schläge, Martin Kay...

