Paralympics : Bronze im Becken: Schott holt Medaille für Schwimmer

Verena Schott hat die zweite Medaille für die deutschen Athleten bei den Paralympics in Tokio gewonnen.

Tokio | Über 200 Meter Lagen schwamm die Cottbuserin in 2:59,09 Minuten zu Bronze. Es gewann die Britin Maisie Summers-Newton in Weltrekordzeit von 2:56,68 Minuten vor der Ukrainerin Jeljzaweta Mereschko (2:58,04). Für die 32-jährige Schott ist es bei der dritten Teilnahme die zweite Paralympics-Medaille. 2012 hatte sie in derselben Disziplin Silber gewonn...

