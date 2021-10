Basketball-Nationalmannschaft : Bundestrainer Herbert: NBA-Star Schröder will zur EM

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert geht von einer Teilnahme von NBA-Star Dennis Schröder an der Heim-Europameisterschaft 2022 in Deutschland aus.

Hagen | „Er will unbedingt bei unserer Europameisterschaft in Deutschland nächsten Sommer spielen, sein Bekenntnis zum deutschen Basketball ist sehr groß“, sagte der DBB-Coach im Interview mit der „Braunschweiger Zeitung“. Die EM-Vorrunde findet Anfang September in vier Ländern, darunter Deutschland statt. Die Finalrunde steigt in Berlin. Auch die Tatsache...

