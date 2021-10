Frauen-Basketball : Chicago Sky holen erstmals Meisterschaft in WNBA

Die Chicago Sky sind zum ersten Mal Meister in der WNBA.

Chicago | Das Frauen-Basketball-Team gewann 80:74 gegen die Phoenix Mercury und holte damit den entscheidenden dritten Sieg in der Final-Serie der nordamerikanischen Profi-Liga. Bereits 2014 hatten sich die beiden Teams im Finale getroffen, damals holte Phoenix den Titel. WNBA-Star Candace Parker holte damit schon in ihrer ersten Saison in ihrer Heimatstadt ...

