Deutschland Cup : DEB-Coach Söderholm mit Groß-Kader und Überraschungen

Mit den bisherigen NHL-Profis Dominik Kahun und Tobias Rieder sowie einigen prominenten Rückkehrern tritt das deutsche Eishockey-Nationalteam in zehn Tagen beim Deutschland Cup in Krefeld an.

München | Bundestrainer Toni Söderholm setzt bei der einzigen Test-Möglichkeit für Olympia im Februar in Peking auf einen insgesamt großen Kader, um möglichst viele Spieler testen zu können - auch schon für die nächste Weltmeisterschaft im Mai in Helsinki. „Man hat nach dem letzten Olympia-Turnier gesehen, dass danach bei der WM einige Spieler nicht dabei wa...

