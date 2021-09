Eishockey : DEB-Präsident Reindl vor Absprung zum Weltverband

Krönt Franz Reindl am Samstag seine Karriere? Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes will Vorsitzender des Weltverbandes werden. Das hat Folgen für den DEB.

München | Franz Reindl ist gestresst. Einer der größten Strippenzieher des europäischen Sports will am Samstag seine Funktionärskarriere krönen und Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF werden. Dafür waren und sind Meetings, Gespräche und etliche Telefonate notwendig. „Das sind wirklich intensive Gespräche in hoher Anzahl“, sagte der 66 Jahre alte Präsi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.