Eishockey : DEB-Spieler Pföderl vor Olympia: „Richtig gute Truppe“

Eishockey-Nationalspieler Leonhard Pföderl bekommt bei dem Gedanken an die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen vor knapp vier Jahren noch immer eine Gänsehaut.

Berlin | Die Wiederholung dieses Erfolgs bei den kommenden Spielen in Peking hält der Torjäger der Eisbären Berlin zwar für schwierig. „Aber wir haben wirklich eine sehr gute Mannschaft, allein wenn man die Leute nimmt, die in Europa spielen“, sagte Pföderl in einem Interview der „Berliner Morgenpost“: „Das hat man bei der WM mit Platz vier gesehen. Da ist ein...

