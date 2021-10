Deutscher Fußball-Bund : DFB-Spitze: Peters hat konkrete Kandidatinnen im Sinn

DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters kann sich an der Spitze des DFB auch eine Frau vorstellen und hat konkrete Kandidatinnen im Sinn.

Hamburg | „Ich persönlich denke, dass es viele kluge Frauen gibt, die auch die Kompetenz haben, im Verband mitzuarbeiten. Und ich persönlich habe auch Ideen und Vorstellungen, wer so etwas machen könnte“, sagte Peters dem WDR am Sonntag. Namen wollte er keine nennen, „das muss ich immer erst mit denen besprechen, die so etwas machen könnten, die ich in meinen G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.