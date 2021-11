Davis Cup : DTB-Herren bereiten sich auf Briten vor - „sehr gute Chance“

Das deutsche Davis-Cup-Team blickt dem Viertelfinale gegen Großbritannien optimistisch entgegen.

Innsbruck | „Wir müssen versuchen, unsere Leistung zu bringen am Dienstag. Dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance“, sagte Teamkapitän Michael Kohlmann nach dem Abschluss der Gruppenphase. Nach zwei Erfolgen gegen Serbien und Österreich kämpfen die deutschen Tennis-Herren am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck um das erstmalige Erreichen des Halbfin...

