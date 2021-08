Formel 1 : Darauf muss man achten bei Großen Preis von Ungarn

Sie selbst wollen jetzt nur noch eins: Rennfahren. Max Verstappen, der WM-Führende, und Lewis Hamilton, der siebenmalige Weltmeister. Allerdings: Auf dem engen Kurs in Budapest könnten sie sich wieder gefährlich nah kommen.

Hungaroring, Hungaroring utca 10, 2146 Ungarn | Wer nimmt die WM-Führung mit in die Sommerpause? Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen oder Formel-1-Superstar Lewis Hamilton? Der Vorsprung ist schon vor dem Hitzerennen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Budapest auf nur noch acht Punkte geschmolzen. Auf ein packendes Duell vor großem Publikum auf dem Hungaroring können sich die Fans freuen, so...

