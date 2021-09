Formel 1 : Darüber wird auch noch gesprochen im Fahrerlager von Monza

Sebastian Vettel unternimmt einen Kurztrip nach Island. George Russell redet über seine Zukunft bei Mercedes. Nicht nur das WM-Duell sorgt für Aufmerksamkeit in Monza.

Monza | Nur drei Punkte Vorsprung hat WM-Herausforderer Max Verstappen von Red Bull an der Spitze des Klassements vor Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes. Spannung beim Großen Preis von Italien ist also garantiert in der Formel 1. Der aktuelle Blick auf das packende WM-Duell ist aber nicht das einzige Thema im Fahrerlager im Königlichen Park von Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.