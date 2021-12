Weltmeisterschaft in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Fabian Schmutzler scheidet als erster Deutscher bei der WM aus. Heute stehen acht weitere Partien im Alexandra Palace auf dem Programm. Auch ein ehemaliger Champion greift ins Geschehen ein.

London | Nach der Auftaktniederlage von Deutschlands Darts-Youngster Fabian Schmutzler geht es bei der Weltmeisterschaft in London weiter. „Es war mega, mega cool. Ich würde es gegen nichts eintauschen, was ich bisher erreicht habe“, kommentierte Schmutzler sein Spiel beim Internetsender DAZN. Am heutigen Freitag (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) st...

