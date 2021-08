Rad-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Deutschland Tour

Nach 693 Tagen gibt es mit der Deutschland Tour wieder ein Profirennen in Deutschland. Viele Stars wie Chris Froome, Mark Cavendish und Routinier André Greipel sind dabei. Zum Auftakt in Schwerin könnte es eine Sprintentscheidung geben.

Stralsund | Mit vielen Stars startet am Donnerstag in Stralsund die Deutschland Tour. Bei der viertägigen Rundfahrt präsentiert sich André Greipel, der zum Saisonende aufhört, in der alten Heimat noch einmal den Radsport-Fans. An seiner Seite ist auch Teamkollege Chris Froome als viermaliger Tour-de-France-Champion dabei. Für den Gesamtsieg kommt der Brite abe...

