Formel 1 in Austin : Das muss man wissen zum Großen Preis der USA

Spektakel muss sein. In den USA auch neben der Strecke. Das Rahmenprogramm steht, auf dem 5,513 Kilometer langen Kurs dürfen sich die beiden WM-Rivalen eines nicht erlauben.

Austin | Es wären nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn der Große Preis der USA in der Formel 1 neben einem packenden WM-Thriller nicht noch ein großes Showprogramm aufbieten würde. Spektakel ist in Texas geboten. Mit mehreren 100.000 Zuschauern wird an den Tagen bis Sonntag mit dem Rennen gerechnet. Der 17. Saisonlauf verspricht vor allem die For...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.