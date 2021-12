Tennis : Davis-Cup-Team will ins Endspiel: „Eine Riesensache“

Erstmals seit 2007 stehen die Tennis-Herren im Halbfinale des Davis Cups. Die Titelchance scheint weit weg, doch es gibt einen Trumpf.

Innsbruck | Nach einer kurzen Nacht machte sich Deutschlands Davis-Cup-Auswahl um die Erfolgsgaranten Kevin Krawietz und Tim Pütz prompt auf den Weg zu neuen Zielen. Um 10.00 Uhr ging am Mittwoch der Flieger von Innsbruck nach Madrid. In der spanischen Hauptstadt nehmen die Tennis-Herren nun am Samstag mit großem Selbstbewusstsein ihr vor wenigen Tagen noch vö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.