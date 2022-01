Box-Bundesliga : Der BC Traktor Schwerin will endlich loslegen

Am 22. Januar ist der BC Traktor zu Besuch beim BSK Hannover/Seelze für die Auftakt-Runde der Bundesliga-Saison 2022. Ziel der Schweriner bleibt, zum dritten Mal in Folge den Mannschaftsmeistertitel zu erlangen.

Schwerin | Eigentlich waren die Boxer des BC Traktor Schwerin schon heiß auf den Bundesliga-Auftakt gegen München 1860 am 15. Januar. Doch dann kam am Tag selbst die Absage. Schuld waren vier Corona-Fälle in den Reihen der 1860er, zwei Boxer und zwei Trainer waren positiv getestet worden. Erst am 23. April wird das Treffen zwischen den Schwerinern und Münchnern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.