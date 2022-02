Kampfkunst und Selbstverteidigung : Der Schweriner Verfechter von Bruce Lees Philosophie

Uwe Claussen ist mittlerweile ein Urgestein der deutschen Kampfkunst-Szene. Eine Verfilmung seines Lebens würde eine ganze Serie füllen. Was für den 63-Jährigen zählt: Sein Wissen an seine Schüler weiterzugeben.

Schwerin | Wer die Kampfsportschule ,International Martial Arts Schwerin’ (IMAS) in der Rogahner Straße 2 in Schwerin betritt, wird von Eindrücken überflutet. An den Wänden hängen kleine Klingen, krumme Klingen, lange Klingen. Daneben Bambus-Stöcke, alles Utensilien, wie sie in Kampfkünsten verwendet werden. Urkunden, ein paar Pokale, Gürtel, auch all das ziert ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.