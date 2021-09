Paralympics : Der neue Pistorius: Floors schnellster Mann ohne Beine

Innerhalb von einer halben Stunde holen die deutschen Leichtathleten bei den Paralympics in Tokio einen ganzen Medaillensatz. Besonders heraus ragt der Gold-Lauf von Johannes Floors, der nun endgültig „the fastest man on no legs“ ist.

Shinjuku City | Als sich Johannes Floors endgültig zum schnellsten Mann ohne Beine gekrönt hatte, wartete „Tante Silber“ schon im Ziel. Mit Deutschland-Fahne um die Schultern und einem Belohnungseis in der Hand jubelte Irmgard Bensusan dem neuen Prothesen-Sprintkönig zu. Sie sprang ihm jubelnd in die Arme - und ließ ihr Eis fallen. „I am the champion“ „In de...

