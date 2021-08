Olympia : Deutsche Florett-Fechter im Viertelfinale

Deutschlands Fechter dürfen weiter auf eine Medaille bei diesen Olympischen Spielen hoffen.

Chiba | In einem einseitigen Teamwettkampf gewannen die Florett-Herren ihr Achtelfinale gegen Kanada mit 45:31. In der Runde der besten Acht trifft das Team um Peter Joppich (3.45 Uhr/MESZ) nun auf die klar favorisierten US-Amerikaner. Für den Deutschen Fechter-Bund ist der Wettkampf die letzte Möglichkeit auf Edelmetall bei diesen Spielen in Japan. Nac...

